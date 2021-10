Onde praticar esporte paralímpico no Rio Grande do Sul?

Foi o melhor desempenho dos brasileiros em Paralimpíadas A delegação que representou o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 encerrou sua participação nos Jogos de forma histórica., o que deixou o País em 7º lugar no quadro de medalhas, com 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze.

No número total de medalhas, o Brasil igualou o desempenho da Rio 2016, quando também alcançou 72 pódios. Além disso, foi a edição de Jogos com mais medalhas de ouro conquistadas, superando as 21 de Londres 2012.

Com 234 atletas, o Brasil teve a 5ª maior delegação dos Jogos e o maior número de representantes até então. Destes, 11 eram gaúchos ou treinavam em clubes do Estado. Eles disputaram medalhas em modalidades como futebol de 5, natação, esgrima em cadeira de rodas e atletismo.

Um mapeamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) apontou que existem 31 clubes ou associações que oferecem algum tipo de esporte paralímpico no Rio Grande do Sul. Esse número é dividido em 14 cidades:

Porto Alegre

Canoas

Caxias do Sul

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Pelotas

Portão

Rio Grande

Santana do Livramento

São Leopoldo

Três Coroas

Vacaria

Venâncio Aires

Viamão

Capital do estado, Porto Alegre é a cidade com mais opções para aqueles que pretendem praticar alguma modalidade. São 10 clubes/associações que oferecem desde esportes mais conhecidos como Futebol, judô e natação, até aqueles menos populares como goalball, tiro esportivo e esgrima.

Lugares para praticar esportes paralímpicos no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE

ACERGS | ASSOCIAÇÃO DE CEGOS DO RIO GRANDE DO SUL

Telefone: (51) 3225-3816

Endereço: Rua Vigário José Inácio, 433, 6º andar

Modalidades: A ACERGS possui equipes de futebol de cinco, futebol B2 e B3, goalball feminino e masculino, judô, atletismo e xadrez, que representam a entidade em competições oficiais nacionais e internacionais. A Associação oferece vagas a partir dos 12 anos de idade para todas as seis modalidades esportivas.

ASASEPODE | ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SEGURANÇA, PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, DO ESTADO DO RS

Telefone: (51) 3315-3530

Endereço: Rua Coronel Aparício Borges, 2.053

Modalidades: Bocha em cadeira de rodas, Bocha Paralímpica, esgrima em cadeira de rodas, Tênis de Mesa e tiro Esportivo

ESPORTE+ | ASSOCIAÇÃO ESPORTE+

Telefone: (51) 99725-2553

Endereço: Av. Polar, 115

AEDPA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS DEFICIENTES DE PORTO ALEGRE

Telefone: (51) 3246-7988

Endereço: Rua Paradiso Biachi, 50

EQUIPE DE CORREDORES E AT | CADEIRA FASHION

Telefone: (51) 98212-0212

Endereço: Estrada João Salomoni, 131

CGDCR | CLÚBE GAÚCHO DE DESPORTO EM CADEIRA DE RODAS

Telefone: (51) 99928-0863

Endereço: Rua dos Andradas 1.560, sala 608

GNU | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO

Telefone: (51) 3025-3903

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 500

Esportes: Esgrima e Natação

LINDOIA TC | LINDOIA TÊNIS CLUBE

Telefone: (51) 3017-4422

Endereço: Travessa Comandante Gustavo Cramer, 90

RS | RS PARADESPORTO

Endereço: Rua dos Andradas, 261

SOGIPA | SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE, 1867 - SOGIPA

Telefone: (51) 99359-6293

Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 415

Modalidade: Atletismo

CANOAS

ATLEDCANOAS | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE RECRIATIVA DE ATLETAS E ATLETAS DEFICIENTES FISICOS DE CANOAS

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 24

SHOOTER | SHOOTER - CLUBE DE TIRO DEFENSIVO

Telefone: (51) 3475-7301

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 124

CAXIAS DO SUL

ABRADSCG | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE RECREATIVA DE ATLETAS , DEFICIENTES E CAPOERISTA DA SERRA GAUCHA

Telefone: (54) 3028-6010

Endereço: Rua 20 de Setembro, 2.888

CIDEF | CENTRO INTEGRADO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE CAXIAS DO SUL

Telefone: (54) 98151-7067

Endereço: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130

L'AQUA | L'AQUA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Telefone: (54) 98122-0443

Endereço: Rua Aldo Locatelli, 1.157

RJ | RECREIO DA JUVENTUDE

Telefone: (54) 3028-3555

Endereço: Rua Atílio Andreazza, 3.525

NOVO HAMBURGO

LEME | ASSOCIAÇÃO DOS LESADOS MEDULARES DO RIO GRANDE DO SUL

Telefone: (51) 3065-3265

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2.911

PASSO FUNDO

ACD | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE DEFICIENTES FÍSICOS

Telefone: (54) 3314-4517

Endereço: Av. Domingos Gomes, 12

CTCPF | CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO

Telefone: (54) 99976-9007

Endereço: BR 285 S/N

PELOTAS

ASDEFIPEL | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE PELOTAS

Telefone: (53) 99968-6210

Endereço: Rua Tiradentes, 2.839

Esporte: Futebol de 5

CB | CLUBE BRILHANTE

Telefone: (53) 3225-4477

Endereço: Rua Pinto Martins, 349

Esportes: O clube oferece aulas de natação para crianças e para adultos na 3ª idade

GEB | GRÊMIO ESPORTIVO BRASIL

Telefone: (53) 3227-4811

Endereço: Rua João Pessoa, 694

PORTÃO

SERC VASCO DA GAMA | SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL VASCO DA GAMA

Telefone: (51) 98122-1381

Endereço: Rua Cairú S/N

RIO GRANDE

EEEJAA | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL JOSÉ ALVARES DE AZEVEDO

Telefone: (53) 3232-1777

Endereço: Rua Major Miguel Pereira, 70

Esportes: Goalball masculino e feminino

FUNSERG | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ESPORTIVA DO RIO GRANDE

Telefone: (53) 3230-1484

Endereço: Avenida Brasil, 371

SANT'ANA DO LIVRAMENTO

14 DE JULHO | ESPORTE CLUBE 14 DE JULHO

Telefone: (55) 3242-4104

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 687

SÃO LEOPOLDO

ABRADEVIS | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFICIENTES VISUAIS

Telefone: (51) 98433-3600

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 358

TRÊS COROAS

APDAF | ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AMIGOS E FAMILIARES

Telefone: (51) 3546-2227

Endereço: Rua 12 de Maio, 803

Esportes: Ciclismo

VACARIA

ASESPP-RS | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE VACARIA

Telefone: (54) 9626-2073

Endereço: Rua Martin Luther King, 894

VENÂNCIO AIRES

ASSOEVA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE VENÂNCIO AIRES

Telefone: (51) 99714-1553

Endereço: Rua Barão Triunfo, 1.800

VIAMÃO

APAE-VIAMÃO | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Telefone: (51) 3435-0626

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 363