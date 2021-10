Coordenadora da CBF exalta a agenda cheia das seleções femininas em outubro

Com todas as seleções brasileiras femininas em ação, o mês de outubro promete ser de extrema importância para o planejamento das categorias e suas respectivas comissões técnicas. Dentro da Data Fifa deste mês, a equipe principal vai até a Austrália encarar as anfitriãs em dois amistosos, nos dias 23 e 26.

Já o time sub-20 se desloca até o Paraguai para enfrentar as rivais sul-americanas em dois momentos, nos dias 22 e 25. Por fim, o sub-17 está concentrado para período de treinos em Pinheiral (RJ) desde o último dia 4 até o dia 28.

Coordenadora das seleções femininas da CBF, Duda Luizelli exaltou a agenda cheia. A dirigente destacou que o planejamento a longo prazo é de extrema valia para prover períodos cada vez mais proveitosos para as equipes e suas comissões.

"A gente já tem planejado todo o ano que vem, com todas as categorias. Inclusive com convocações da sub-15 também. Porque a gente acredita muito que o futuro é a base. Então sabemos que se nós conseguirmos fazer com que elas joguem internacionalmente contra outras seleções, seja fora do Brasil ou aqui, isso vai dar uma grande bagagem, para que essas meninas cheguem cada vez mais preparadas na seleção principal. Esse é um dos nossos objetivos, tenho certeza que estamos no caminho certo”, explicou Duda Luizelli.

Já de olho nas competições que estão por vir no horizonte, a coordenadora avaliou que testes de alto nível em todas as categorias fortalecem cada vez mais e servem como preparação para os torneios Sul-Americano de base e para a Copa América profissional, agendadas para 2022.

"Faz parte do desenvolvimento do futebol feminino como um todo. A gente sempre pensa que uma base forte vai fazer, sem dúvida nenhuma, uma seleção adulta cada vez mais forte. A gente conseguir 24 dias de treinamentos em Pinheiral para a seleção sub-17, amistosos com a seleção sub-20 no Paraguai e jogos contra a Austrália, uma das melhores seleções do mundo, com a equipe adulta lá na Austrália. Diria que a gente tem um mês de luxo das seleções brasileiras de futebol feminino. A gente espera que a gente continue nesse caminho, para que consigamos grandes resultados no ano que vem, um ano de Sul-Americanos", projetou.

De olho nos dois amistosos diante da Austrália, a seleção feminina começou a desembarcar em Sydney nesta segunda-feira (18). A apresentação da delegação será dividida em grupos. Primeiramente, a comissão técnica, as goleiras Lorena e Karen e a meia Andressa Alves, embarcaram no domingo com destino a cidade australiana. A previsão é que a equipe esteja completa nesta quarta (20).