Neymar sente dores e vira desfalque do PSG nesta terça (19) na Champions League

Após voltar para a Europa depois de representar o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2022, Neymar virou desfalque para o PSG no duelo desta terça-feira (19), contra o RB Leipzig, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília).

Em comunicado divulgado na manhã desta segunda (18), o clube de Paris afirmou que o camisa 10 está com "dores nos adutores" desde que voltou do compromisso com a seleção de Tite. Diante disto, ele "terá que estender o período de tratamento por alguns dias antes do retorno normal ao time". Não há prazo, até o momento, de Neymar retornar aos gramados.

Além do camisa 10, Paredes é outro que estará fora do confronto de amanhã, também em função de uma lesão sofrida durante a Data Fifa.

Por fim, Sergio Ramos, que ainda não estreou pela nova equipe, "continua treinando individualmente sob o controle da equipe médica".