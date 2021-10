Inter tem a volta de Edenilson para enfrentar o Palmeiras

Chape América-MG As duas vitórias seguidas, diante dae do, em casa, colocaram o Inter de vez na briga na parte de cima da tabela. Se não fosse alguns resultados paralelos desfavoráveis, o time de Diego Aguirre teria ingressado no G-6 do Brasileirão. E, para tentar isso, neste domingo (17), às 16h, o Colorado encara o Palmeiras, no Allianz Parque. A equipe do português Abel Ferreira, finalista da Libertadores, não vence há sete jogos e vive um momento conturbado.

Aguirre tem um ótimo reforço para encarar o Verdão. Nesta sexta-feira (15), o volante Edenilson se reapresenta ao Inter após servir à seleção pela Eliminatória Sul-Americana. Por outro lado, o técnico uruguaio tem algumas dúvidas para escalar a equipe. Lindoso, Maurício e Patrick foram substituídos após apresentarem problemas musculares. Caso não atuem, Johnny, Caio Vidal e o próprio Edenilson podem ser os substitutos.

Yuri Alberto, agora, artilheiro isolado do Brasileirão com 11 gols. Na defesa, Gabriel Mercado, de boa atuação no triunfo por 3 a 1 sobre o América-MG, segue formando dupla ao lado de Víctor Cuesta. Na frente, a esperança de gols segue sendoDepois da vitória na quarta-feira, ele falou sobre o momento vivido e o clima no vestiário. "Esse ambiente é maravilhoso. Agradecer à torcida pelo apoio que eles têm dado, passando bastante confiança para o grupo todo", disse.

Após um trabalho regenerativo nesta quinta-feira, o grupo treina nesta sexta e no sábado, antes do embarque para São Paulo. Na 7ª colocação, com 39 pontos, uma vitória sobre o Palmeiras coloca o Colorado no grupo que garante uma vaga direta na Libertadores.