De olho nos Jogos de 2024, seleção de judô disputa Grand Slam de Paris

O Grand Slam de Paris está de volta ao calendário do Circuito Mundial de Judô em uma edição histórica comemorando seus 50 anos de existência. O tradicional Torneio de Paris, como era chamado até 2009, reunirá os melhores judocas do mundo no Palácio de Bercy neste sábado (16) e domingo (17), antecipando a atmosfera que se espera encontrar daqui a três anos, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Eu vejo essa competição como o start para o próximo ciclo olímpico e o fato de ser na cidade olímpica me faz sentir mais perto do meu sonho. Sentir as energias de estar lutando um Grand Slam com gostinho de Olimpíada. E uma medalha na cidade olímpica me traria muita alegria de estar dando os primeiros passos rumo a 2024", projetou a peso médio da seleção brasileira, Ellen Santana, que tem uma medalha de bronze em Grand Slam (Dusseldorf-2019, na Alemanha) e busca sua primeira participação olímpica.

Ao lado dela estarão outros nove judocas brasileiros que nunca disputaram uma Olimpíada e também buscarão alimentar o sonho olímpico em Paris, neste final de semana. "Estou muito confiante. Paris é uma competição muito tradicional e de nível elevado. Mas, estou preparado e pronto para buscar uma medalha nesse evento. Vai ser muito especial lutar na cidade e no país dos Jogos Olímpicos. Servirá de grande motivação para esse ciclo olímpico", concordou o jovem Guilherme Schimidt (81kg), responsável pela primeira medalha do judô brasileiro no novo ciclo: a prata no Grand Prix de Zagreb, na Croácia, há algumas semanas.

Além do Brasil, outros 46 países já estão entre os inscritos no Grand Slam de Paris, entre eles potências como o Japão, Rússia, Azerbaijão, Mongólia, Alemanha, Holanda, entre outros. Os anfitriões têm por direito inscrever quatro atletas por categoria e, por isso, a França será a maior delegação, com 56 judocas.

Confira a seleção brasileira no Grand Slam de Paris:

FEMININO

48kg - Natasha Ferreira

57kg - Jéssica Pereira

70kg - Ellen Santana

MASCULINO

66kg - Willian Lima

66kg - Renan Torres

73kg - David Lima

81kg - Guilherme Schimidt

90kg - Marcelo Gomes

100kg - Lucas Lima

+100kg - João Cesarino