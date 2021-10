Restam cerca de 7 mil ingressos para o jogo do Inter nesta quarta

Ainda restam cerca de 7 mil à disposição dos torcedores do Internacional para a partida contra o América-MG, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre neta quarta-feira (13) às 21h30. As vendas estão abertas para sócios de todas as categorias e torcedores em geral. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online até o horário de início da partida.

O valor do ingresso fica em R$ 160,00 para cadeiras locadas e R$ 100,00 em áreas livres. Sócios da modalidade Campeão do Mundo têm 50% de desconto e associados na modalidade Nada Vai Nos Separar têm 10%, pagando R$ 144,00 e R$ 90,00 para as respectivas entradas. Sócios da modalidade Academia do Povo pagam valor único de R$ 10,00.

Os tickets devem ser adquiridos através do site internacional.eleventickets.com. É importante observar que o público não deve adquirir ingressos fora da plataforma, pois os E-tickets são nominais e haverá fiscalização na entrada. O torcedor também deve apresentar documento com foto e a carteira oficial de vacinação contra a Covid-19, seja ela física ou através do aplicativo Conect SUS. O uso de máscara é obrigatório nas dependências do Estádio Beira-Rio.

voltava ao Beira-Rio Este será o segundo jogo do Inter com torcida desde a volta do público aos estádios do futebol gaúcho. No domingo (10), o Internacional reencontrou o colorado quepara assistir seu time golear a Chapecoense.