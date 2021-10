Contra o América-MG, Inter tenta ingressar no G-6 do Brasileirão

goleada sobre a Chapecoense no domingo (10) O Inter volta ao Beira-Rio nesta quarta-feira, às 21h30min, contra o América-MG, para ingressar no G-6 do Brasileirão. Embalado pela, o Colorado deve repetir o mesmo time para chegar entre os clubes que terão vaga assegurada na Libertadores de 2022.

Talvez, a volta do torcedor ao Beira-Rio era o que faltava para a equipe de Diego Aguirre se consolidar na parte de cima da tabela. Sem mistérios na escalação, o técnico uruguaio deve mandar a campo Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

O associado do clube deve lembrar que, para ter acesso ao Beira-Rio, precisa apresentar documento de identificação com foto, comprovante de vacinação oficial e o E-ticket, impresso na hora da realização do check-in. A administração do clube ainda alerta para que o torcedor chegue o mais cedo possível para evitar aglomeração nos portões de acesso.

Aguirre não deve mais contar com Paolo Guerrero Ainda fora das quatro linhas,. Na noite de segunda-feira, o Inter comunicou que o atacante peruano pediu dispensa para resolver assuntos particulares, deixando em aberto o seu futuro. Com vínculo até o final do ano, o camisa 9 está recuperado da lesão no joelho direito, no entanto, alguns movimentos ainda provocam dores.

A tendência é que as partes cheguem a um acordo amigável para a saída de Guerrero. Com isso, o jovem Matheus Cadorini ganhará mais chances com Aguirre. Contra a Chape, ele entrou no intervalo e marcou o quinto gol da goleada por 5 a 2.