Hamilton faz melhor tempo, mas Bottas largará em 1° na Turquia

Marcado por incertezas e um vai e vem da chuva, o treino classificatório do GP da Turquia, realizado na manhã deste sábado (9), teve Lewis Hamilton (Mercedes) fazendo o melhor tempo do Q3.

Apesar disto, o britânico vai perder dez posições no grid de largada por causa de uma troca parcial do motor. A pole, portanto, ficou com Valteri Bottas, também da Mercedes, dono do segundo melhor tempo. Max Verstappen (Red Bull), que fechou o evento na terceira colocação, vai largar logo atrás do finlandês da Mercedes.

Q1

Logo que a sessão começou, a chuva voltou a aparecer na pista e dificultou a vida dos pilotos. Verstappen, Sainz e Tsunoda rodaram, Hamilton "escorregou" e Leclerc teve uma de suas voltas deletadas.

Com a diminuição da garoa, os tempos se normalizaram e houve troca constante de líderes: Verstappen, Bottas, Leclerc e Gasly chegaram a ficar na ponta, mas Hamilton caprichou na parte final e fez o melhor tempo: 1:24.585 ]

Os cinco eliminados da sessão foram Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Raikkonen e Mazepin.

Q2

A segunda parte do evento teve a maior parte dos 15 pilotos restantes usando pneus médios, mas mesmo assim, a dificuldade para segurar o carro foi nítida.

Pérez foi o primeiro a perder o controle de sua Red Bull logo depois da primeira curva. Pouco tempo depois, foi a vez de Leclerc derrapar já na parte final de sua volta, que seria uma das melhores da etapa.

Com Hamilton como o mais rápido da sessão novamente, os eliminados da vez foram os seguintes pilotos: Vettel, Ocon, Russell, Schumacher e Sainz - este último vai largar em último porque mudou todo o seu motor.

Q3

Com pista mais seca - e até o sol dando às caras -, os pilotos voltaram a usar pneus macios na sessão final do treino.

Na primeira metade do Q3, Bottas superou Hamilton e fez o melhor tempo, com Verstappen em terceiro.

O britânico, no entanto, mais uma vez tirou o melhor de sua Mercedes nos minutos finais e ficou com a primeira posição - que virou 11ª por causa das alterações no carro.

Confira o grid de largada para o GP da Túrquia

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2º - Max Verstappen(HOL/Red Bull Racing)

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

5º - Fernando Alonso (ESP/Alpine)

6º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing)

7º - Lando Norris (ING/McLaren)

8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

9º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

10º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

11º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

12º - Esteban Occon (FRA/Alpine)

13º - George Russell (ING/Williams)

14º - Mick Schumacher (ALE/Haas)

15º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams)

17º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

18º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

19º - Nikita Mazepin (RUS/Haas)

20º - Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)