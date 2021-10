Pia chama Andressa Alves e Ana Vitória para amistosos contra a Austrália

As meio-campistas Andressa Alves, da Roma (Itália), e Ana Vitória, do Benfica (Portugal) foram convocadas nesta sexta-feira (8) pela técnica sueca Pia Sundhage para defender a seleção brasileira feminina na Data Fifa de outubro. O Brasil jogará dois amistosos contra a Austrália, nos dias 23 e 26, na Commbank Stadium, em Sydney.

As atletas foram chamadas para as vagas da defensora Rafaelle, do Changchun Dazhong, e da atacante Bia Zaneratto, do Wuhan Xinjiyuan. Devido às políticas sanitárias de retorno para a China, com a necessidade de quarentena de 28 dias por causa da pandemia da Covid-19, a comissão técnica juntamente com as atletas entenderam que, para preservar a saúde mental e física, a convocação neste momento seria inviável.

Para os jogos contra a Austrália, Pia convocou uma estreante na seleção: Karen, 28 anos, atua no Minas Brasília-DF, que entrou no lugar de Bárbara, a mais experiente da equipe nos últimos anos, mas que foi alvo de críticas pelas atuações abaixo do esperado em Tóquio 2020. Ela já havia ficado fora da lista de convocadas para os amistosos contra a Argentina, em setembro.

Será a primeira oportunidade de Karen sob o comando da treinadora sueca, que chamou ainda as goleiras Letícia, do Benfica, e Lorena, do Grêmio. A lista de 23 jogadores tem ainda atletas que estão voltando ao time, após ficarem fora dos últimos amistosos. Além de Lorena, voltam à seleção as defensoras Katrine e Thais, do Palmeiras, e Bruninha, do Santos. Retorna ainda a meia Adriana, cortada da lista da Olimpíada por questões físicas. A jogadora precisou passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.

Pia decidiu convocar atletas que haviam ficado de fora da última lista, quando optou por dar chance a novas jogadoras. A treinadora promoveu diversos testes, visando a renovação do time, no início do novo ciclo da seleção, cujo foco agora é o Mundial de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, e is Jogos de Paris 2024, na França.

Assim, voltam a ganhar espaço na seleção atletas como Júlia Bianchi e Giovana. Todas estiveram na frustrada campanha brasileira na Olimpíada de Tóquio, quando o time foi eliminado nas quartas de final, apesar de ser cotado para brigar pelo pódio.