Ainda no Z-4, Grêmio busca pontos conta o Santos, na Vila Belmiro

Afundado na zona de rebaixamento, o Grêmio tem um confronto direto neste domingo (10), às 16h, na luta contra o descenso para a segunda divisão nacional. Pela 25ª rodada do Brasileirão, o Tricolor vai até a Vila Belmiro encarar o Santos. Os dois grandes do futebol vivem um momento delicado na competição, com a ameaça da queda e a briga para deixar o Z-4.

após o empate em 2 a 2 com o Cuiabá O clima nos bastidores do clube é tenso. Na coletiva, o técnico Luiz Felipe Scolari chamou de cafajeste o informante que repassa os constantes vazamentos de informações do vestiário tricolor. Após conquistar um ponto nos últimos seis disputados, um novo insucesso de Felipão pode ser a gota d'água para sua saída. O departamento de futebol também pode sofrer mudanças. O vice de futebol Marcos Hermann é atacado a cada tropeço e sua saída é iminente.

Em campo, Felipão pode rever algumas mudanças que promoveu na quarta. Alisson, que marcou os dois gols, deve retomar a titularidade. Com isso, Campaz, que iniciou jogando, perde a vaga. Ainda sem Villasanti, na seleção Paraguaia, Lucas Silva mantém dupla com Thiago Santos. Uma possível escalação do Grêmio tem Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Alisson e Ferreira (Campaz); Diego Souza (Churín).