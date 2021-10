Brasil-Pel encerra jejum de 16 jogos e vence o Operário-PR na Série B

O torcedor xavante voltou a sentir o gosto da vitória depois de quase três meses. Na tarde desta quarta-feira (6), o Brasil de Pelotas ganhou do Operário-PR, por 1 a 0, no estádio Bento Freitas, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A vitória depois de 16 partidas não alivia a situação do time gaúcho, que segue na lanterna, com apenas 19 pontos. A diferença para o Brusque, primeiro fora da zona de rebaixamento e que ainda joga na rodada, é de 13.

Enquanto isso, o Operário, que teve a estreia do técnico Ricardo Catalá, continua em queda livre. São cinco derrotas seguidas e nove jogos sem vitória, sequência que mantém o time com 34 pontos, na 13ª colocação.

Com os dois times precisando da vitória, a partida começou movimentada. O Operário teve uma boa oportunidade com Rafael Longuine, mas a zaga tirou quase em cima da linha. A resposta do Brasil, aos 12 minutos, foi mortal. Erison recebeu na esquerda, passou pela marcação e, sem ângulo, soltou uma bomba para abrir o placar. Deu impressão que iria cruzar, mas chutou direto.

O Operário sentiu o gol sofrido, mas aos poucos foi entrando na partida e criou boas oportunidades para empatar ainda no primeiro tempo. Fábio Alemão e Alan assustaram em chutes de fora da área. No contra-ataque, o Brasil quase ampliou mais uma vez com Erison. Mas Thiago Braga espalmou para escanteio.

Em busca do empate, o Operário voltou do intervalo mais agressivo e quase marcou com Thomaz aos dois minutos. Na sequência, Marcelo fez um milagre na cabeçada de Fábio Alemão. O Brasil, porém, era perigoso no contra-ataque e assustou duas vezes com Netto.

A pressão do Operário aumentou ainda mais quando, aos 40, Wesley foi expulso por um pisão em Pedro Ken após consulta ao VAR. O Xavante se fechou e conseguiu segurar o empate graças ao goleiro Marcelo, que defendeu chute rasteiro de Felipe Garcia já nos acréscimos.

Os dois times voltam a campo na semana que vem pela 30ª rodada. O Brasil recebe o Vila Nova, enquanto o Operário enfrenta o Londrina, em Ponta Grossa.