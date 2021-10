São Paulo-RS rescinde contrato com atleta que saiu de campo preso após agredir juiz

Uma cena que chocou o futebol brasileiro aconteceu em um jogo da Série A2 do Campeonato Gaúcho de futebol, também conhecida como Divisão de Acesso ou segundona gaúcha. O jogador William Ribeiro, do São Paulo, de Rio Grande, agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro durante o segundo tempo da partida contra o Guarani, de Vacaria.

Por volta dos 15 minutos da etapa complementar, o jogador deu um soco no árbitro, que foi ao chão e, caído, recebeu um chute na região da cabeça. Rodrigo Crivellaro chegou a ficar desacordado após a agressão e precisou deixar o jogo de ambulância para ser levado ao hospital.

Já o atleta William Ribeiro deixou a partida em uma viatura e foi levado diretamente para a delegacia. O jogador será indiciado por tentativa de homicídio. O São Paulo de Rio Grande veio a público imediatamente após o episódio manifestar-se reprovando a atitude do membro da equipe.

Inacreditável o que fez William Ribeiro no jogo entre São Paulo/RS e Guarani/RS, pela Série A2 do Gaúcho.

Agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro de forma surreal. O juiz teve que ser atendido pela ambulância e levado a um hospital. pic.twitter.com/1sUO0ZSX3n — Sala12 (@OficialSala12) October 5, 2021

O clube informou que o contrato do atleta será rescindo. A atitude ocorreu justamente do dia em que o São Paulo comemorava seus 113 anos. “No exato dia em que toda a família rubro-verde reuniu-se para comemorar mais um aniversário, nosso clube se deparou com um dos episódios mais tristes de sua história, uma fatídica cena que chocou todas as pessoas que amam não só o futebol gaúcho, mas todas aquelas que simplesmente amam o esporte” afirma nota veiculada nas redes oficiais do time.

“Todos nós em absoluto, toda a nossa nação rubro-verde, pedimos todas as desculpas do mundo ao profissional agredido e sua família. O contrato com o atleta agressor será sumariamente rescindido. Ademais, todas as medidas possíveis e legais em relação ao fato serão tomadas”, ainda diz o texto.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), também via pronunciamento oficial, “lamenta a agressão (...), no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2 e deseja pronta recuperação a Rodrigo Crivellaro. O Tribunal de Justiça Desportiva - TJD-RS irá averiguar os fatos e tratar das respectivas sanções”.

A partida foi suspensa, e em breve a entidade divulgará mais informações sobre a sua continuidade.