Ypiranga inicia fase final da Série C do Brasileiro com apoio da torcida

A pouco jogos do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Ypiranga inicia a fase final da Série C neste sábado (2), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, diante dos mineiros do Tombense. E para avançar à segunda divisão nacional, o time vai contar com o apoio da sua torcida. Será a primeira partida da segunda fase do Grupo D.

Os comandados do técnico Junior Rocha encerraram o primeiro turno na terceira colocação do Grupo B com 32 pontos conquistados, totalizando um aproveitamento de 59%. Foram seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota jogando em casa. A equipe de Erchim tem o melhor ataque da competição com 26 gols, destes 18 marcados em casa.

Segundo colocado no Grupo A, o Tombense conquistou a classificação com 27 pontos somados, 50% de aproveitamento. A equipe do técnico Rafael Guanaes venceu seis partidas, empatou nove e perdeu outras três nesta Série C, marcando 22 gols e sofrendo 14. Jogando fora do Almeidão, o time vermelho e branco empatou cinco jogos e perdeu quatro.

Na próxima rodada, vai ao interior paulista para enfrentar o Grêmio Novorizontino no Jorge de Biasi. O confronto será no próximo sábado (9), pela 2ª rodada.

Na temporada passada, o Canarinho superou o Tombense por 2 a 0 no Colosso da Lagoa e perdeu pelo mesmo placar em Minas Gerais.