Campeão como jogador e técnico, Deschamps teme por Copa do Mundo banalizada

iniciativa da Fifa de realizar uma Copa do Mundo a cada dois anos. O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, campeão mundial em 1998, como jogador, e em 2018, como treinador, se mostrou contra à"Me dá a impressão de que a banalizaria, nas não conheço todos os interesses. Estamos acostumados a que seja a cada quatro anos e está bem assim. Mas, se os interesses da maioria mudam, podemos chegar a isso", disse o ex-volante, em entrevista coletiva.

Deschamps ainda brincou sobre o novo calendário internacional, que a Fifa propõe para depois de 2028, ao afirmar que já não estará mais no comando da seleção francesa. "Não estarei envolvido. Assistirei pela televisão", disse o técnico.

Além da Copa do Mundo, a entidade máxima do futebol tem o objetivo de que ao término de cada temporada europeia, encerrada no mês de junho, aconteça uma grande competição envolvendo as equipes nacionais. A programação de competições da Fifa está garantida até 2024, além da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Se aprovada, a mudança do calendário da Copa do Mundo seria colocada em vigor a partir de 2028 e a mesma periodicidade sendo aplicadas aos torneios continentais - como Eurocopa e Copa América -, já partir de 2025.

"O objetivo é seguir melhorando a qualidade do futebol, melhorando a frequência das competições, em paralelo à melhoria das regras do jogo", afirmou o antigo comandante do Arsenal e atual diretor de desenvolvimento de futebol mundial da Fifa, Arsène Wenger, ao jornal esportivo francês L'Équipe.

Sobre as Eliminatórias, segundo Wenger, aconteceriam em duas janelas, em outubro de um ano e em março do seguinte. Ao término da temporada europeia, aconteceriam, alternadamente, Copa do Mundo e competições continentais. A ideia da Fifa, por exemplo, é que a concentração dos jogos represente um menor número de viagens de um continente a outro para muitos jogadores, diminuindo o desgaste.