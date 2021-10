Volta da torcida aos estádios é segura neste momento?

O retorno dos torcedores às arquibancadas dos estádios brasileiros traz uma pergunta: é seguro em meio à pandemia? A liberação de público, ainda que parcial, começa a valer para o Campeonato Brasileiro a partir deste sábado (2), com regras sanitárias que variam de um estado para o outro - antes, Copa do Brasil e Libertadores já tiveram jogos com torcida.

Em Porto Alegre, a bola volta a rolar neste domingo (3), às 20h30min, na Arena, com a permissão de até 30% da capacidade do local. Curiosamente, o último jogo disputado com público no Rio Grande do Sul foi no mesmo local, do dia 12 de março de 2020, no empate sem gols no clássico Grenal válido pela Libertadores da América. Neste final de semana, o Tricolor recebe o Sport, na luta para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Seguindo os protocolos do governo do Estado, a direção do clube exigirá, pelo menos, a primeira dose da vacina contra o coronavírus, além das medidas adotadas desde o início da pandemia, como aferição da temperatura corporal, o uso da máscara e que as pessoas evitem se aglomerar nas arquibancadas. A parte destinada às torcidas organizadas seguirá fechada, já que não possui cadeiras.

Já no Beira-Rio, a bola voltará a rolar com o apoio do torcedor colorado no dia 10 de outubro, na partida diante da Chapecoense. Os ingressos para a partida começam a ser vendido na segunda-feira (4).

Em comum para o retorno do público, há o protocolo elaborado pela CBF, que exige o uso de máscaras, o distanciamento social e a apresentação de teste negativo para Covid-19 ou vacinação completa. "É muito importante entendermos, primeiro, que a pandemia não acabou, ela está ativa, e temos a variante delta que é altamente transmissível", alerta Julival Ribeiro, infectologista e membro da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

Ele pondera que a liberação das torcidas pode ser segura, desde que sejam cumpridos todos os protocolos e as restrições sanitárias sejam obedecidas. "Acho que o risco de transmissão não é zero, mesmo com todas as medidas dentro do estádio", continua.

O infectologista Carlos Starling, consultor da CBF, defende o que chama de pedagogia do novo momento, ou seja, que a população aprenda a retomar diversas atividades de seu cotidiano, mas com as devidas restrições. "É possível ter público nos estádios. Na grande maioria das capitais e nos locais com jogos temos uma incidência da doença em queda e a vacinação aumentando", diz.

Ele ressalta, no entanto, que a vacinação e a exigência de testes negativos são medidas fundamentais para a segurança desses eventos. E, claro, que deve ser respeitado o distanciamento e o uso de máscaras. "Os protocolos têm que ser seguidos nos bares, nos teatros, nas escolas. Não é a quebra de protocolo em um evento isolado que afeta a pandemia, é a quebra na grande maioria que acaba afetando", afirma.

Os protocolos elaborados pela CBF para a volta do público seguem um modelo matemático criado por Starling e pelo bioestatístico Braulio Couto, batizado de taxa de normalidade.

A matriz leva em consideração uma série de fatores: incidência da Covid (casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e tendência da incidência; mortalidade por 100 mil habitantes e tendência da mortalidade; letalidade e sua tendência; e percentual da população plenamente vacinada (todas as doses mais 15 dias).

Para cada um desses critérios é dada uma nota de 0 a 5, que, aplicada a uma fórmula matemática, resulta em uma taxa de normalidade (de 0% a 100%), que determina se e quantos torcedores podem estar no estádio.

Recomendações da CBF para a volta do público

Taxa de normalidade menor que 30%: até 10% da capacidade dos estádios

Taxa de normalidade entre 31% e 50%: até 30% da capacidade dos estádios

Taxa de normalidade entre 51% e 75%: até 50% da capacidade dos estádios

Taxa de normalidade maior que 75%: mais de 50% da capacidade dos estádios

A prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, utiliza esse mesmo modelo para balizar a flexibilização de sua quarentena - a cidade atualmente tem sua taxa entre 70% e 80%.

Já no estado de São Paulo, o governo Doria determinou datas fixas (que podem ser revistas) para a volta das torcidas: de 4 a 14 de outubro, os estádios poderão receber até 30% da sua capacidade. Na sequência, o limite será de 50%. A partir de 1º de novembro, 100%.

A decisão final sobre a liberação de público e as restrições cabem às autoridades sanitárias de cada local.