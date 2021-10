Grêmio lança nova camisa alusiva ao Outubro Rosa

O Grêmio, em parceria com a Umbro, fornecedora de material esportivo do clube, apresentou nesta terça-feira (1) a sua nova camisa alusiva ao Outubro Rosa, movimento mundial de conscientização e controle do câncer de mama. O mote da ação para este ano é conscientizar a população em geral sobre a importância em se cuidar, partindo do princípio de que as pessoas precisam ser incentivadas a realizarem o autoexame, além de consultas periódicas para um diagnóstico precoce.

A equipe feminina de futebol irá estrear a nova camisa neste domingo, contra o Pelotas, na Boca do Lobo, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Gaúcho.

A arte da camisa apresenta pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa uma torcedora e todas elas juntas são a força e a rede de apoio para que todas lutem e se previnam contra o câncer de mama. Além disso, a meia lua na parte interna da gola, ganhou uma arte demonstrando todas as mulheres torcendo pelo seu time do coração e demonstrando a força de todas elas se unindo a favor da causa. Outros detalhes estéticos são o logo do time e da marca monocromáticos acompanhando o azul do degradê.

A camisa do Outubro Rosa começa a ser comercializada nesta sexta-feira na loja virtual do clube: www.gremiomania.com.br. No sábado (2), passam a ser vendidas também na GrêmioMania da Arena e na unidade da Rua dos Andradas, 1578.

A camisa feminina, versão Classic, custará R$ 229,90 e a masculina, R$249,90. Também haverá opções para o público juvenil e infantil, ao custo de R$ 199,90 e R$ 189,90, respectivamente.

Parte do lucro líquido das vendas, durante todo o mês de outubro, será destinada ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama). O Grêmio irá ativar ao longo de todo o mês, campanhas de promoção da camisa do Outubro Rosa. Uma delas será um leilão virtual com os uniformes que serão usados durante o aquecimento da equipe masculina profissional, antes do jogo contra o Cuiabá, no próximo dia 6 de outubro, na Arena. Depois dessa ação, as camisas serão autografadas e leiloadas na plataforma Play For a Cause, empresa responsável por promover leilões beneficentes de itens esportivos e de entretenimento para projetos sociais. Toda a renda do leilão também será revertida para os projetos do Imama.