Inter: Taison diz estar de braços abertos para o reencontro com a torcida

liberação do retorno do torcedor ao Beira-Rio foi o primeiro assunto na entrevista exclusiva de Taison, divulgada pelo clube nesta quarta-feira (29). O camisa 10 se disse ansioso para reencontrar a torcida, algo que não ocorreu desde que ele deixou a Europa e voltou a vestir a camisa do Inter. "Sentimos falta deste calor do torcedor colorado. Esperamos eles de braços abertos. O recado é para que possam estar se cuidando, porque a pandemia ainda não passou."

Taison falou também do próximo jogo do Inter pelo Brasileirão, sábado, às 21h, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, líder do campeonato. “Vai ser um jogo difícil. Jogar contra o Atlético-MG, em casa ou fora, é sempre difícil. Eles têm uma grande equipe. Infelizmente, saíram da Libertadores, mas acompanho bastante o Atlético-MG, e eles têm grandes jogadores, como Hulk, Diego Costa e Nacho Fernández. Temos de estar concentrados para fazer um grande jogo e tentar buscar a vitória desde o início”, planeja o capitão do time.

O próximo jogo do Inter pelo Brasileirão é sábado (2), às 21h, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, líder do campeonato. Para esta partida, o técnico Diego Aguirre deve voltar com os dois titulares das laterais. Pela direita, Saravia retorna após cumprir suspensão pela expulsão. Já na esquerda, volta Moisés.