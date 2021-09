Precisando mostrar trabalho, Douglas Costa surge como opção no meio-campo do Grêmio

Recuperado da lesão muscular que o afastou dos últimos jogos, Douglas Costa entrou na segunda etapa da, em Curitiba, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Sem conseguir confirmar as expectativas depositadas pela torcida e pelo alto investimento da direção do Grêmio, o camisa 10 surge como opção para deixar o meio-campo mais solto e criativo.