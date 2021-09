Clubes aprovam retorno da torcida, e Grêmio terá público no domingo

O tão esperado retorno do torcedor aos estádios em Porto Alegre ocorre neste final de semana. O conselho técnico dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiu, nesta terça-feira, pela volta do público a partir da 23ª rodada. Com isso, após 18 meses sem ir até a Arena, neste domingo (3), às 20h30min, diante do Sport, o torcedor gremista poderá assistir das arquibancadas a luta do time para deixar a zona de rebaixamento.

Como são os governadores os responsáveis por decidirem os protocolos e a capacidade do público em seus estados, ainda não foi definido o número exato no Rio Grande do Sul. O Estado já havia liberado o retorno, mas devido aos protocolos da CBF, tanto Grêmio quanto Inter ainda não estavam recebendo público. Já nas séries B, C e D, o torcedor já comparece aos estádios.

Já volta do torcedor colorado irá demorar um pouco mais. Com a convocação de Edenilson para os jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Inter terá jogos adiados e voltará a atuar no Beira-Rio apenas no dia 21 de outubro, diante do Red Bull Bragantino. Neste sábado, o time de Diego Aguirre encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Depois disso, fica sem jogar até o dia 17.

Entretanto, esta retomada tem algumas ressalvas. Como o veto ao público seguirá até domingo em São Paulo, o duelo entre Santos e Fluminense, antes marcado para o mesmo dia, será realizado em uma nova data. Já Palmeiras e Red Bull Bragantino decidiram jogar com portões fechados. Assim como o Santos, o Bahia também terá a partida contra o Ceará, anteriormente prevista para sábado, remarcada.

O retorno imediato dos torcedores foi acolhido por 18 das 19 equipes que participaram da reunião virtual. O Athletico-PR foi contra a volta neste ano. O Flamengo, em movimento que o isola ainda mais dos demais clubes, também não participou. O clube, que teve uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o aval da prefeitura do Rio de Janeiro para a volta da torcida, acredita que essa não é uma decisão das equipes ou da CBF, mas das autoridades locais.

Entre os 20 times da Série A do Brasileiro, somente o Bahia não tem autorização do poder público para reabertura dos portões. O governador Rui Costa não liberou a realização de partidas com presença de torcedores.

No estado de São Paulo, o torcedor poderá voltar ao estádio a partir do dia 4 de outubro. De acordo com o protocolo paulista, até o dia 14 de outubro os estádios poderão receber 30% da sua capacidade. Depois, o limite será de 50%. A partir de 1º de novembro, a liberação será de 100%.

O retorno do público na reta final da temporada deve render alguma receita aos times, que desde de março de 2020 estão com os portões fechados e sofrem com a queda de adesão aos programas de sócio-torcedor - que atrela facilidades na hora de adquirir ingresso.

Em 2019, a última temporada pré-pandemia, as 20 equipes mais bem colocadas no ranking da CBF arrecadaram, juntas, R$ 952 milhões com receitas de bilheteria, sócio-torcedor, comercialização de camarotes e venda de produtos dos clubes, além de alimentos e bebidas, segundo estudo da Ernst & Young. Especialistas em finanças estimam que, para obter lucro com a volta do torcedor, é preciso comercializar ao menos 30% das entradas por jogo.

Em breve, o governador Eduardo Leite deve emitir um decreto, com o número exato de torcedores permitidos nos estádio da Capital.