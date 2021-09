Com Grêmio ainda no Z-4, Felipão deve adotar estratégia mais ofensiva

derrotado fora de casa para o Athletico-PR e não aproveitar a chance de sair da zona de rebaixamento Após ser, o elenco tricolor se reapresenta nesta terça-feira (28), às 15h, no CT Luiz Carvalho, para mais uma semana de trabalhos. O Grêmio segue na 18ª colocação com 22 pontos, dois abaixo do primeiro time fora da zona do rebaixamento.

A próxima partida será no domingo (3), às 20h30min, contra o Sport, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Por isso, é possível que Felipão modifique o time e realize testes durante a semana, podendo entrar em campo com uma estratégia mais ofensiva.

Assim, o treinador abriria mão do tripé de volantes e promoveria a entrada de Douglas Costa, que voltou ao time após um mês afastado por uma lesão muscular. O camisa 10 jogou os 45 minutos finais da partida deste domingo, quando o time já perdia por 2 a 0.

A derrota para o Athletico freou uma recuperação gremista que chegava a quatro vitórias nos últimos cinco jogos do Brasileiro. Diante do Sport, o Grêmio espera contar com o bom retrospecto em casa sob o comando de Felipão. Em seis partidas, foram três vitórias, dois empates e uma derrota.