Todos pilotos que disputaram o Q3 pela pole position do GP da Rússia trocaram pneus faltando cinco minutos para o término do treino classificatório, em Sochi, neste sábado. E tiveram duas voltas rápidas. Menos Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. O inglês da Mercedes acabou batendo quando entrou nos boxes, perdendo tempo com a quebra e consequente troca do bico do carro. Acabou pedindo desculpas à equipe e assumiu a culpa pela "bobagem" que custou a pole e ainda atrapalhou o companheiro.



"Foi 100% minha culpa, então eu realmente sinto muito pela equipe", lamentou um desapontado Hamilton sobre seu acidente nas boxes. "Estava no limite do tempo para entrar, então tentei me apressar para entrar e sair o mais rápido possível", seguiu, explicando que a tentativa de ganhar alguns segundos acabou custando caro com a batida no muro. De quebra, ele ainda atrapalhou Bottas, que vinha logo atrás também para optar pelo pneu macio.



"Estou realmente desapontado comigo mesmo, porque até então, eu estava limpo, indo melhor a cada volta, sem problemas", avaliou. "Foi uma bobagem, mas você vive e aprende. Não há nada que eu possa fazer sobre o passado agora, só espero que o carro possa ser consertado para amanhã e vou dar tudo o que tenho", prometeu.



Hamilton teve apenas uma tentativa para melhorar o tempo com os pneus macios, mas bastante nervoso, ainda acabou rodando. Ele não soube dizer, contudo, se seria o pole em caso de giro sem problemas. "É difícil dizer. Uma volta não foi suficiente, mas eu precisava ser capaz de fazer mais."



A indignação de Hamilton se estendeu ao finlandês Bottas. Os pilotos da Mercedes imaginavam dobradinha na frente após total domínio nos treinos de sexta-feira. Queriam dominar o GP da Rússia e o inglês resgatar a liderança do Mundial de Pilotos.



"Estávamos indo muito bem. Q1, Q2, parecíamos fortes nas condições da pista. Mas, no final, quando começou a secar, nós entramos (nos boxes) e, obviamente, tínhamos esperança de fazer duas voltas", explicou Bottas. "Só conseguimos uma e não consegui fazer os pneus funcionarem em uma volta. Acho que todos os carros na nossa frente deram duas voltas e esse foi nosso problema."



Hamilton vai largar na quarta colocação, com Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell na sua frente. Bottas é somente o sétimo. Max Verstappen larga apenas em último, o que sugere uma prova agressiva por recuperação de posições do líder do Mundial e, ao mesmo tempo, também motiva Hamilton a partir para o ataque já na largada.