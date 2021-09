Brasileiros embarcam para disputa de torneio de Goalball em Portugal

Três atletas e um membro da comissão técnica das seleções de goalball do Brasil seguem neste sábado (25) rumo a Lisboa, Portugal, com um objetivo bem específico, participar da Superliga da Europa. O torneio começa no próximo dia 29, em Odivelas, na região metropolitana da capital portuguesa.

Os brasileiros em ação na Europa serão Leomon Moreno, Romário e Carol Duarte. Eles atuarão no Sporting. Ao lado deles estará o analista de desempenho da seleção masculina, Altemir Trapp, que atuará nos dois naipes do time português.

“É uma experiência enriquecedora para nós. Atletas de nacionalidades diferentes, idiomas muito distintos, mas que se comunicam pela linguagem única do goalball”, declarou Altemir à assessoria da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais (CBDV). No conjunto feminino, Trapp trabalhará com uma brasileira, uma norte-americana, uma israelense e uma grega, além das portuguesas.

O caminho verde e amarelo em Portugal foi aberto por Leomon Moreno há três anos. O jogador já conquistou duas vezes o Europeu, nas temporadas 2018 e 2019. “Lá em Portugal, as modalidades acabam sendo niveladas em termos de reconhecimento. Por exemplo, ando pelas ruas de Lisboa e as pessoas reconhecem que sou um atleta do Sporting, que estive em tal jogo, já fui artilheiro. Isso mostra como eles valorizam”, afirma o jogador de 28 anos.

Na temporada 2019, o torneio feminino foi incluído na competição e o clube português faturou a taça logo na estreia com a ajuda das brasileiras Carol Duarte e Gaby. Para esse ano, apenas a primeira estará novamente em Lisboa.

“Traz muita experiência poder competir com outras meninas. E, dentro da equipe, tem atletas com outras filosofias de jogo, de treinamento. Então, são trocas de aprendizado dentro de quadra. Eu amo jogar goalball, independentemente de onde seja”, diz Carol Duarte, quarta colocada com o Brasil na Paralimpíada de Tóquio.