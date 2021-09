Cristiano Ronaldo se torna jogador mais bem pago do mundo, diz Forbes

retornar para o Manchester United Apagado em sua última temporada pela Juventus, Cristiano Ronaldo voltou de vez aos holofotes ao. O português brilha novamente nos gramados e engorda sua conta bancária, com salários e patrocinadores. De acordo com a revista Forbes, o atacante se tornou novamente o jogador mais bem pago do mundo.

Ronaldo deve ganhar cerca de US$ 125 milhões (cerca de R$ 659 milhões), antes de descontar os impostos, na temporada 2021-2022, iniciada em agosto. Serão US$ 70 milhões (R$ 369 milhões) de salários e bônus pelo retorno ao clube inglês, que já havia defendido entre 2003 e 2009. O restante (US$ 55 milhões) virá de patrocínios e licenciamento da sua marca, a CR7.

Na lista total de todas as modalidades esportivas, o português é o quarto colocado entre os atletas mais bem pagos do mundo. Está atrás do tenista suíço Roger Federer (US$ 90 milhões), do jogador de basquete LeBron James (US$ 65 milhões) e do golfista Tiger Woods (US$ 60 milhões).

Ao voltar ao United e causar burburinho na imprensa, redes sociais e até na venda de camisas, Cristiano Ronaldo desbancou Lionel Messi do topo dos mais bem pagos entre os jogadores de futebol. O argentino agora é o segundo da lista, com US$ 110 milhões (R$ 580 milhões), entre salários (US$ 75 mi) e patrocínios (US$ 35 mi).

O terceiro jogador mais bem pago do mundo é Neymar. O brasileiro recebe US$ 95 milhões (R$ 501 mi): US$ 75 mi de salários e US$ 20 mi de patrocinadores. Seu parceiro de Paris Saint-Germain, o francês Kylian Mbappé, é o quarto (US$ 43 milhões). E o egípcio, Mohamed Salah, do Liverpool, completa a lista dos cinco primeiros, com US$ 41 milhões.

O Top 10 tem ainda o polonês Robert Lewandowski e o espanhol Andres Iniesta (ambos com US$ 35 milhões), o francês Paul Pogba (US$ 34 mi), o galês Gareth Bale (US$ 32 mi) e o belga Eden Hazard (US$ 29 mi).

No total, os dez jogadores mais bem pagos somam ganhos de US$ 585 milhões na temporada, novamente ainda sem descontar os impostos, superando os US$ 570 milhões obtidos no ano passado. De acordo com a Forbes, salário e bônus compõem a maior parte do total: US$ 415 milhões, aumento de 2,6% em relação ao ano anterior.