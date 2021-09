Brasil sofre contra o Japão na Copa do Mundo de Futsal, mas vai às quartas

Em seu jogo mais acirrado na Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira venceu o Japão nesta quinta-feira (23) por 4 a 2, de virada, e avançou às quartas de final da competição, disputada na Lituânia. Na próxima fase, a equipe terá pela frente a seleção do Marrocos, que eliminou a Venezuela na quarta-feira (22), com vitória por 3 a 2. O confronto será no domingo (26), às 10h.

goleou o Vietnã por 9 a 0 ganhou da República Tcheca por 4 a 0 Antes de chegar às oitavas de final, o Brasil passou pela primeira fase com três vitórias. Primeiro,, depoise encerrou a fase de grupos ganhando do Panamá por 5 a 1. Com 100% de aproveitou, avançou como líder da Chave D.

Com o triunfo diante dos japoneses, portanto, os brasileiros seguem invictos na competição, em que são favoritos a ficar com o título. O Japão, por sua vez, venceu apenas a Angola e acumulou outras duas derrotas, para Espanha e Paraguai. Só avançou ao mata-mata como um dos melhores terceiros colocados entre as seis chaves.

Mesmo assim, o Brasil saiu atrás no placar, com um gol de Hoshi, aos três minutos do primeiro tempo. A reação veio logo em seguida, aos cinco, quando Ferrão deixou tudo igual.

A virada veio aos 11 da etapa final, quando Léozinho marcou um bonito gol, ao driblar o goleiro e bater rasteiro. O Brasil pressionava os japoneses em busca de ampliar, enquanto os adversários tiveram apenas uma boa chance no segundo tempo, exigindo boa defesa de Guitta.

Perto do fim, os brasileiros aumentaram com Pito, aos 18, mas o Japão descontou no minuto seguinte, com Nishitani. Coube a Gadeia fechar a conta, a cinco segundos do fim.

Outro duelo também já definido nas quartas de final do Mundial será entre a Rússia, que eliminou o Vietnã com vitória por 3 a 2, contra a Argentina, que goleou o Paraguai por 6 a 1. O Cazaquistão também já está classificado e aguarda a definição de seu adversário. Três confrontos nesta sexta-feira (24) vão definir os últimos classificados: Uzbequistão x Irã (11h30min), Portugal x Sérvia e Espanha x República Checa (14h).