Em preparação para Copa América, Brasil goleia Argentina por 4 a 1

A seleção brasileira feminina fez um bom papel nesta segunda-feira (20), no segundo amistoso contra a Argentina, disputado em João Pessoa, na Paraíba. A equipe comandada por Pia Sundhage não tomou conhecimento das rivais e aplicou categóricos 4 a 1. O Brasil já tinha vencido a Argentina por 3 a 1, sexta-feira, em Campina Grande (PB), e as duas partidas marcam o começo da preparação feminina para a Copa América do ano que vem, que garante vaga para a Copa do Mundo de 2023.

A superioridade brasileira foi completa durante todo o jogo, com um futebol envolvente e repetidas chances de gol. O destaque foi o golaço de falta da craque Marta, segundo da partida e marcado aos 36 minutos do primeiro tempo. Para a seleção canarinho, também marcaram Kerolin (18 min, primeiro gol da jogadora com a amarelinha), Debinha (2 min do segundo tempo) e Yasmim (6 min). O gol de honra das argentinas foi de Mariana Larroquette, aos 5 min da etapa final.

As brasileiras voltam a campo em outubro, em nova data Fifa. Até o momento, porém, a CBF não confirmou os adversários ou os dias exatos das duas partidas previstas.