Pelé volta à UTI em São Paulo após instabilidade respiratória

Pelé, 80 anos, foi levado de volta para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite de quinta-feira (16) após, segundo boletim médico, passar por uma instabilidade respiratória.

Segundo pessoas ligadas à família de Pelé, o quadro não é considerado grave. O ex-camisa 10 da Seleção brasileira teria tido excesso de sonolência e inchaço abdominal causado por refluxo. A ida à UTI trata-se de uma precaução, em parte, pela idade do paciente. Ele vai completar 81 anos em 23 de outubro.

Em postagem no Instagram, a filha do ex-jogador, Kely Nascimento, tranquilizou seguidores e fãs de seu pai sobre o estado de saúde do Rei do Futebol.

"No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, às vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal. Ele estava cansado e deu um passinho para trás. Hoje ele deu dois para frente! Quero agradecer novamente, e sempre, toda equipe brilhante aqui no Einstein e mais ainda toda essa energia boa que vocês estão transmitindo", publicou Kely na rede social.

No início da noite desta sexta-feira (17), o hospital Albert Einstein publicou boletim médico para atualizar a situação de Pelé.

"Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal", diz o comunicado.

Poucas horas depois, o Rei do Futebol voltou a usar sua conta no Instagram para tranquilizar os fãs. "Meus amigos, eu sigo me recuperando muito bem. Hoje eu recebi visitas de familiares e continuo sorrindo todos os dias. Obrigado por todo amor que recebo de vocês", escreveu.

Pelé está internado desde 31 de agosto. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Inicialmente, havia dado entrada no Albert Einstein para realizar seus exames de rotina, que deveriam ter sido feitos no ano passado, mas foram adiados por conta da pandemia da Covid-19

O ex-jogador ainda tem sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos, uma para colocação de prótese no quadril e outras duas para corrigi-la. Também tem problemas no joelho direito. Esses contratempos têm dificultado a sua locomoção.

Na segunda (13), Kely Nascimento postou foto durante uma vídeo-chamada com o pai e escreveu que o quadro dele havia melhorado.

"Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor. Está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar! E pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa", postou Kely também no Instagram.

A filha do ex-jogador também agradeceu o apoio que a família tem recebido. "Ele (Pelé) é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que todo mundo está enviando, ele sairá dessa!"