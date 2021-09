FGF Conecta debate pandemia, testes e vacina contra Covid-19 em a atletas

Na próxima terça-feira (21), às 19h, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) promove a segunda live do projeto “FGF Conecta”, desta vez, o tema será “Esporte e Pandemia: testes de diagnóstico e vacinas em atletas”. O evento on-line terá transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da FGF.

O encontro será mediado pelo Dr. Paulo Petry, mestre e doutor em epidemiologia e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e contará com a presença dos palestrantes Paulo Ernesto Gewehr, médico Infectologista e membro do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento, e Fernando Ritter, cirurgião dentista sanitarista e mestre em epidemiologia.

O projeto FGF Conecta tem o intuito de compartilhar conhecimento e conectar clubes, dirigentes, torcedores e o público em geral, buscando contribuir para o desenvolvimento técnico e social do futebol gaúcho. O objetivo é promover palestras, cursos e seminários sobre temas de interesse das diferentes áreas que integram o futebol.