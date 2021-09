Grêmio reencontra o Flamengo, agora, pelo Brasileirão

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na quarta-feira (15), pelo jogo de volta da Copa do Brasil , não deixa quase nada para o reencontro das duas equipes, neste domingo (19), às 20h30min, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Para a partida, o Tricolor terá os retornos de Vanderson na lateral-direita, que cumpriu suspensão após ser expulso no jogo de ida da Copa do Brasil, Lucas Silva, que entrou no segundo tempo e agora deve começar jogando, além de Thiago Santos, Alisson e Ferreirinha mais à frente. A dúvida que fica é se Felipão manterá Brenno no gol ou retornará com Gabriel Chapecó.

Na zaga, Kannemann será reavaliado e não tem presença garantida. O argentino vem sofrendo há alguns meses com dores no quadril, o que não dá margem para uma sequência de jogos. Caso não atue, Rodrigues poderá formar a dupla ao lado de Ruan

Uma possível escalação do Grêmio tem Brenno (Chapecó); Vanderson, Ruan, Kannemann (Rodrigues) e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Villasanti, Alisson e Ferreirinha; Borja (Diego Souza).

Com 19 pontos em 18 jogos disputados, o Tricolor ocupada a 18ª colocação, três pontos atrás do primeiro time fora do Z-4.