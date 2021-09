Luisa Stefani fala sobre lesão e revela que será operada

Depois de preocupar os brasileiros com sua lesão durante o US Open, Grand Slam disputado em Nova Iorque, a brasileira Luisa Stefani voltou a atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. A tenista utilizou as redes sociais na noite de terça-feira (14) para mostrar que conseguiu andar sem muletas sobre uma esteira ergométrica.

Esse foi o primeiro passo da recuperação da atleta depois da lesão que aconteceu durante a semifinal do US Open, na última sexta-feira. Além disso, Luisa Stefani também informou que vai passar por cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho direito, que se rompeu durante um ponto do tie-break do primeiro set. A brasileira está passando por esse processo todo na Flórida, onde mora, e sua recuperação depois da cirurgia pode demorar entre seis e oito meses.

"Meu corpo está recuperando aos poucos, cada dia menos inchaço no joelho e menos dor para movimentar. Passo grande parte do dia fazendo exercícios de reabilitação, fortalecimento, mobilidade, gelo, elevando a perna, enfim, tentando fortalecer o máximo possível para a cirurgia”, detalha a tenista.

“Vou precisar de tratamento cirúrgico daqui uma semana e meia ou duas. Os médicos me pediram um tempinho a mais para baixar o inchaço e deixar o corpo recuperar um pouco sozinho. Mas estou progredindo super bem, já consegui andar até sem a muleta, fiquei super feliz", explicou a tenista em vídeo publicado em seu Instagram.

"Grande parte do processo é mental, é confiar que a perna aguenta. Estou indo passinho por passinho. Agradeço muito todas as mensagens, recomendações e sugestões que muita gente tem me mandado. Desculpa não ter respondido uma por uma ainda. Mas aos poucos vou respondendo e mandando notícias para vocês. Ainda definindo os detalhes e os próximos passos da cirurgia e do pós-cirúrgico. Tudo está encaminhado e indo dentro dos conformes. Brigadão, um beijo e é isso aí", comemorou.