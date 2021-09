Diante do Sport, Inter busca retornar ao caminho das vitórias no Brasileirão

O Inter enfrenta o Sport Recife nesta segunda-feira (13), às 20h, na Ilha do Retiro, pela abertura do 2º turno do Campeonato Brasileiro. Na 12ª posição, com 23 pontos, o Colorado, que vem de dois empates contra Santos e Atlético-GO, pode acabar a rodada na 8ª colocação, a três pontos da zona da Libertadores. Em caso de tropeço, o clube precisa ligar o alerta porque fica a dois pontos da zona de rebaixamento. No outro lado, o clube pernambucano vive má fase na vice-lanterna da competição e sem vencer a cinco partidas.

Na manhã deste domingo (12) o elenco realizou o último treinamento visando a partida de hoje. A novidade foi a presença de Edenilson, que retornou ao Inter após atuar pela seleção brasileira. Renzo Saravia, recuperado de lesão, e Rodrigo Lindoso, voltando de suspensão, também serão as novidades no time de Diego Aguirre. O treinador uruguaio não contará com Carlos Palacios e Rodrigo Dourado, suspensos, além de Taison e Gabriel Mercado, lesionados.

Sendo assim, Saravia deve retornar à lateral-direita, enquanto Lindoso passa a substituir Dourado. No meio, no lugar de Taison, Maurício surge como o favorito para iniciar jogando.

O provável Inter tem Daniel, Renzo Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Johnny, Edenilson, Patrick e Maurício; Yuri Alberto.