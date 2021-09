Após cinco anos, Marcelo Melo e Ivan Dodig voltam ao circuito da ATP

Os tenistas Marcelo Melo e Ivan Dodig voltam a jogar juntos a partir do mês de outubro no circuito profissional da ATP com a disputa do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O brasileiro e o croata anunciaram o retorno da parceria. Os dois formaram dupla a partir de 2012, encerrada no ATP Finals de 2016.

"Estamos muito empolgados. Vamos buscar trazer todas as boas memórias que tivemos juntos. E criar novas e melhores daqui para frente. É um grande retorno para nós e vamos com tudo", afirmou Melo.

Juntos, Melo e Dodig comemoraram conquistas como o título de Roland Garros, em 2015, ano em que o brasileiro assumiu pela primeira vez a liderança do ranking. Foram finalistas de Wimbledon, em 2013, e do ATP Finals, em 2014. Além disso, foram campeões em Masters 1.000 - Cincinnati e Canadá (2016), Paris (2015) e Xangai (2013) - e do ATP 500 de Acapulco (2015).

Até este mês de setembro, Melo estava jogando com o polonês Lukasz Kubot, parceria retomada em junho, em Roland Garros, que terminou com a disputa do US Open. No ranking mundial individual de duplas da ATP, Melo está em 20º lugar, com 4.880 pontos. Dodig, com 36 anos, aparece em 12º, com 5.585.