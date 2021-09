Bottas supera Hamilton e lidera treino classificatório para Sprint em Monza

A sessão do treino classificatório para o Sprint - corrida curta que acontece neste sábado (11) para definir o grid de largada - do GP da Itália foi marcada por "trânsito", surpresa com a Alfa Romeo e domínio da Mercedes. O tempo mais rápido no Q3 ficou com Valteri Bottas, que sairá na primeira posição, cravando 1min19s555.

Ainda colega de equipe do finlandês, Lewis Hamilton ficou em segundo, seguido de Max Verstappen, da Red Bull, e da dupla da McLaren: Lando Norris e Daniel Ricciardo.

O "trânsito" acabou prejudicando grande parte da primeira parte do treino. Isso porque vários carros ocuparam os mesmos setores da pista, causando uma série de voltas perdidas. Já nos minutos finais, oito pilotos acabaram formando uma fila na última curva e, um por vez, partiram para a reta oposta em busca de melhores tempos.

Na segunda parte, com menos carros na pista, os pilotos saíram quase ao mesmo tempo dos boxes e tiveram, basicamente, a mesma estratégia: aproveitar o vácuo do carro à frente para tirar vantagem. O destaque positivo ficou com Giovinazzi, da Alfa Romeo, que surpreendeu e avançou ao Q3.

Hamilton, que liderou as duas primeiras sessões, também manteve a ponta no Q3 até a última volta. No entanto, seu companheiro Bottas, na última volta, garantiu a liderança. A largada do Sprint ocorre neste sábado, às 11h30min. Já a largada do GP será no domingo, às 10h.

Grid de largada do Sprint

1. Valteri Bottas

2. Lewis Hamilton

3. Max Verstappen

4. Lando Norris

5. Daniel Ricciardo

6. Pierre Gasly

7. Carlos Sainz

8. Charles Leclerc

9. Sergio Perez

10. Antonio Giovinazzi

11. Sebastian Vettel

12. Lance Stroll

13. Fernando Alonso

14. Esteban Ocon

15. George Russell

16. Nicholas Latifi

17. Yuki Tsunoda

18. Mick Schumacher

19. Roberto Kubica

20. Nikita Mazepin