Fase de grupos da Champions League começa na terça-feira (14)

fase de grupos da edição 2021/2022 da Champions League começa na próxima terça-feira (14), com o atual campeão Chelsea (ING) em campo diante do Zenit (RUS), no Stamford Bridge, em Londres. Para esta temporada do torneio, o brasileiro que acompanha o futebol europeu poderá assistir à Champions nas seguintes plataformas: no SBT, na TV aberta; na TNT e no Space, ambos canais da Turner, na TV fechada; e nos serviços de streaming Estádio TNT Sports e HBO Max.

O SBT, que assinou acordo por três anos (até a temporada 2023/2024), transmitirá uma partida por rodada. Serão 13 no total em toda a Champions League: seis na fase de grupos, duas nas oitavas de final, duas nas quartas, duas na semi e a final.

Já a TNT Sports mantém a exclusividade na TV fechada, que desde 2015 não sai do canal a cabo do grupo Turner. No streaming, o Estádio TNT Sports tem direito de transmitir todos os jogos da competição.

A decisão da Champions League está marcada para o dia 28 de maio de 2022, em São Petersburgo, na Rússia.

Na final da última temporada, os ingleses Chelsea e Manchester City se enfrentaram no Estádio do Dragão, no Porto, e os londrinos saíram vitoriosos. O alemão Kai Havertz marcou o gol da vitória por 1 a 0, que deu ao time de Thomas Tuchel seu segundo título europeu na história.

Confira os destaques da primeira rodada da fase de grupos

Terça-feira (14)

13h45min - Young Boys x Manchester United

16h - Villarreal x Atalanta

16h - Chelsea x Zenit

16h - Barcelona x Bayern de Munique

Quarta-feira (15)

16h - Manchester City x RB Leipzig

16h - Atlético de Madrid x Porto

16h - Liverpool x Milan

16h - Inter de Milão x Real Madrid

Grupos da Champions League

GRUPO A

Manchester City (ING)

Paris Saint-Germain (FRA)

RB Leipzig (ALE)

Brugge (BEL)

GRUPO B

Atlético de Madrid (ESP)

Liverpool (ING)

Porto (POR)

Milan (ITA)

GRUPO C

Sporting (POR)

Borussia Dortmund (ALE)

Ajax (HOL)

Besiktas (TUR)

GRUPO D

Internazionale (ITA)

Real Madrid (ESP)

Schakhtar Donetsk (UCR)

Sheriff (MDA)

GRUPO E

Bayern de Munique (ALE)

Barcelona (ESP)

Benfica (POR)

Dínamo de Kiev (UCR)

GRUPO F

Villarreal (ESP)

Manchester United (ING)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

GRUPO G

Lille (FRA)

Sevilla (ESP)

FC Salzburg (AUT)

Wolgsburg (ALE)

GRUPO H