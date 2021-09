Bruno Soares volta à final do US Open em busca do 3º título nas duplas

Pelo segundo ano consecutivo, o tenista brasileiro Bruno Soares está na final da chave de duplas masculinas do US Open. Sua dupla com o britânico Jamie Murray venceu nesta quinta-feira (9) a parceria do australiano John Peers e de eslovaco Filip Polasek por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/3). A decisão do último torneio do Grand Slam na temporada será nesta sexta, às 13h (de Brasília), contra o americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury. ESPN e SporTV transmitem.

Bruno Soares buscará o seu terceiro título de duplas masculinas no US Open e o quinto no geral, considerando também as duas conquistas em duplas mistas que possui no torneio de Nova York.

No ano passado, ele venceu com o croata Mate Pavic. Em 2016, já havia ganhado ao lado de Murray. Nas mistas, levou os troféus com Ekaterina Makarova (2012) e Sania Mirza (2014).

O mineiro de Belo Horizonte possui ainda dois títulos do Australian Open, junto de Murray e Elena Vesnina, ambos em 2016. A sua excelente campanha nos EUA em 2021 acontece logo no primeiro torneio após o brasileiro ter passado um grande susto e uma grande decepção.

Em julho, quando já estava no Japão para os Jogos de Tóquio, ele teve apendicite e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. A operação tirou dele qualquer possibilidade de participar da competição ao lado de Marcelo Melo.

Após voltar ao Brasil e concluir sua recuperação, o tenista só voltaria a treinar quase um mês depois da cirurgia, ainda com dores. Na chegada ao US Open, ele relatou sentir falta de ritmo de jogo para defender o título de 2020. "A expectativa é um pouco diferente, já que estou sem competir há muito tempo e também não joguei nenhum torneio preparatório para o US Open", declarou na ocasião.

Mas as coisas incrivelmente começariam a dar certo para Soares e Murray, que ainda não haviam obtido muitos resultados consistentes desde a retomada da parceria neste ano.

"Toda vez que acontece esse tipo de coisa a nossa perspectiva de mundo muda um pouco, né? A gente começa a valorizar cada vez mais as coisas, mais detalhes que antes passavam batidos", disse o brasileiro após confirmar sua classificação para as quartas de final.

Nessa fase, sua dupla bateu a parceria cabeça de chave número 2, formada por Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Além do brilho na quadra, em Nova York Soares também vive o torneio ao lado do filho, Noah. O menino de seis anos tem roubado a cena com suas entradas em quadra para comemorar ao lado do pai.