Após o US Open, Marcelo Melo e Lukasz Kubot decidem não continuar a parceria

Marcelo Melo e Lukasz Kubot retomaram nesta temporada a parceria, para jogarem juntos de Roland Garros, no começo de junho, até o US Open, neste mês de setembro. Após disputarem o Grand Slam em Nova Yorque, nos Estados Unidos, o tenista brasileiro e o polonês decidiram não continuar juntos.

Agora, Melo está decidindo quem será o seu próximo parceiro. "Tínhamos combinado de jogar até o US Open. E resolvemos não continuar. Nos próximos dias vou definir o meu novo parceiro", afirmou o brasileiro.

A dupla disputou três dos Grand Slam de 2021: além do US Open e de Roland Garros, em Paris, na França, estiveram no torneio de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra. Jogaram também os Masters 1000 de Toronto, no Canadá, e Cincinnati e o ATP 250 de Winston-Salem, ambos nos Estados Unidos.

Melo e o polonês formaram parceria desde o início da temporada 2017, encerrada no final de 2020, e fizeram a retomada entre os meses de junho e setembro deste ano. Antes, jogaram em torneios como o ATP 500 de Viena, na Áustria, em que foram campeões em 2015 e 2016.

No ranking mundial individual de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo está em 20º lugar, com 4.880 pontos. Kubot aparece na 19ª colocação, também com 4.880.