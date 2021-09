Marquinhos Xavier faz balanço positivo de amistosos antes do Mundial de Futsal

A seleção brasileira de futsal encerrou a sequência de amistosos preparatórios para o Mundial, que ocorre na Lituânia, com um empate diante da Sérvia. Antes do confronto, o Brasil vinha de três vitórias, mas apesar de não conseguir manter os 100% de aproveitamento, o técnico Marquinhos Xavier fez uma avaliação positiva da postura do time.

"Tivemos um volume grande de ações, oportunidades, mas aí a gente fica atrasando o resultado e quando nós atrasamos o resultado corremos o risco de acontecer o que aconteceu hoje", disse o treinador, que também comentou sobre o componente emocional e a pressão por ter que vencer.

"Mesmo sendo amistoso nós fomos educados para sermos competitivos e vencer. Acabamos errando um pouco mais que o natural por causa dessa pressão e são esses momentos que vão ajudando a gente a entender que precisamos ser mais cirúrgicos. Hoje o resultado não acompanhou a performance. Acho que estivemos bem em boa parte do jogo, mas a gente não vai mandar nos 40 minutos, qualquer adversário vai ter o seu momento e aí nós não podemos estar com o placar tão apertado porque o erro pode ser fatal”, analisou Marquinhos.

Nessa reta final de preparação, além do empate de quarta-feira (8), o Brasil venceu a Polônia, duas vezes, e o primeiro confronto contra a Sérvia. Com o pé no chão, o comandante fez um balanço do que viu dentro de quadra nesses quatro amistosos e projetou um Mundial muito equilibrado.

" Precisamos melhorar em algumas coisas ainda. Acho que todas as equipes que vão para o Mundial, vão chegar com essa sensação. A gente vê o resultado dos outros amistosos, todo mundo tendo jogos duríssimos e isso é natural. Mas estou feliz pelo que a gente fez aqui nesses quatro jogos. Se a gente tivesse tido só momentos de facilidade e tudo tivesse sido bom, talvez nós pudéssemos arrastar uma falsa impressão”, apontou.

A delegação brasileira embarca nesta quinta-feira (9) com destino à Lituânia para o início do Mundial. Maior vencedor da competição, com cinco títulos (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012), o Brasil vai disputar o torneio pela primeira vez sob a direção da CBF.

A caminhada pelo hexa começa na próxima segunda-feira (13) diante do Vietnã. No Grupo D do Mundial, o Brasil ainda terá pela frente na primeira fase a República Checa, no dia 16, e o Panamá, no dia 19.