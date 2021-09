Maicon se despede oficialmente e afirma que voltará ao Tricolor

o volante Maicon se despediu de forma oficial do clube Nesta quarta-feira (8),. Em uma longa entrevista coletiva na Arena, o ex-jogador gremista fez um levantamento de sua passagem de sete temporadas pelo clube, com suas conquistas, boas lembranças, lesões e amizades que fez. Maicon estava ao lado da esposa, das duas filhas e do presidente Romildo Bolzan Júnior.

"Esse é um momento muito difícil para mim. São quase sete anos que estou aqui em Porto Alegre. Cheguei em um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Com a confiança que poderia chegar aqui e mostrar tudo que mostrei, hoje, estou aqui, não me despedindo, pois sei que no futuro voltarei a estar aqui, de alguma maneira", afirmou o capitão.

Maicon disse ainda que seguirá jogando e utilizará os últimos meses deste ano para se recuperar e aprimorar a parte física. Ao todo, foram 248 partidas disputadas com a camisa 8, 15 gols marcados e nove títulos conquistados.