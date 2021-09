Após confusão em jogo com a Argentina, Brasil volta a campo diante do Peru nesta quinta-feira (9)

interrompido aos seis minutos pela Vigilância Sanitária O Brasil volta a campo nesta quinta-feira (9), às 21h30min, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Depois da confusão que paralisou o jogo contra a Argentina,, a seleção encara o Peru, pela 10ª rodada da competição. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em Recife, sem a presença de púbico, nem mesmo os convidados normalmente liberados pela CBF.

O último treino antes da partida foi realizado na terça-feira (7), ainda em São Paulo , antes do embarque para a capital pernambucana, à noite. O técnico Tite não deu indício do time que mandará a campo. O zagueiro Marquinhos foi cortado em razão da falta de garantias da Fifa de que cumpriu gancho por acúmulo de cartões amarelos no jogo contra a Argentina que está suspenso. O defensor do PSG já foi liberado e retornou a França.

Tite permitiu fazer imagens de apenas 25 minutos dos trabalhos no CT Joaquim Grava e manteve a escalação em segredo. Com isso, foi possível apenas ver o aquecimento dos jogadores na primeira parte do trabalho, antes das atividades técnicas e táticas. Tite tem à disposição a mesma escalação que iniciou contra a Argentina e a chance de repetir o time.

A provável escalação tem Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gérson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Neymar e Gabigol. A seleção brasileira segue na liderança das Eliminatórias com 100% de aproveitamento nos sete jogos disputados até agora.