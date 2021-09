Luisa Stefani se torna 1ª brasileira nas semi de um Grand Slam de tênis em 53 anos

A tenista Luisa Stefani se tornou a primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam em 53 anos. Nesta quarta-feira (8), ela e a canadense Gabriela Dabrowski venceram as tchecas Maria Bouzkova e Lucie Hradecka, nas quartas de final do US Open, por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/1).

O duelo teve um primeiro set equilibrado, mas com desfecho favorável à brasileira e sua parceira. No segundo, as atletas da República Tcheca se recuperaram e foram dominantes. Já no terceiro, Stefani e Dabrowski foram bastante superiores e definiram a partida com duas quebras de saque.

A última vez que uma brasileira conseguiu chegar às semifinais de um Grand Slam foi em 1968, quando Maria Esther Bueno conquistou o título do US Open, ao lado da australiana Margaret Court.

Em busca de seu primeiro Slam, Stefani é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial desde a criação da classificação, em 1975. Ela ocupa a 17ª posição em duplas e deve subir ainda mais quando acabar o evento em Nova York.