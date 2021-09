Em casa, Brasil de Pelotas empata com o Confiança e se complica na Série B

Na partida entre os dois piores clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (7) pela manhã, no estádio Bento de Freitas, Brasil de Pelotas e Confiança empataram em 1 a 1 e seguem afundados na tabela de classificação.

O resultado em nada ajudou os dois clubes. O jejum de vitórias do Brasil-RS chegou a 11 jogos. O clube gaúcho amarga a vice-lanterna, com 16 pontos, a sete do primeiro clube fora da degola. O Confiança, por sua vez, está na última colocação, com 14 pontos. O clube sergipano vinha de seis derrotas seguidas.

Brasil e Confiança fizeram um primeiro tempo sem grandes emoções, mas ainda assim com dois gols de bolas paradas. Os donos da casa abriram o marcador aos 7 minutos. Rildo bateu falta colocada e não deu chances ao goleiro Rafael Santos.

O empate do Confiança só foi possível aos 39. Álvaro foi derrubado na área por João Siqueira. Tiago Reis bateu o pênalti rasteiro, deslocou o goleiro Matheus Nogueira e deixou tudo igual em Pelotas.

No segundo tempo, aos 10 minutos, Netto mandou uma bomba e Rafael Santos soltou a bola. No rebote, ele dividiu com Erison, que fez o gol para o Brasil, mas a arbitragem marcou falta do jogador. Aos 30, o Brasil teve mais um gol anulado. Rildo cobrou escanteio e Romulo marcou, mas a arbitragem assinalou que a bola saiu. Dois minutos depois, Rildo voltou a dar trabalho para Rafael Santos em um forte chute que exigiu boa defesa do goleiro do Confiança.

O Brasil volta a campo apenas no sábado do dia 18, quando visita o Goiás na Serrinha, em Goiânia, pela 24ª rodada. O Confiança, por sua vez, joga no dia 17, numa sexta-feira, no Batistão, em Aracaju.