Brasileirão: Saravia treina e pode ser novidade no time titular do Inter diante do Sport

O elenco colorado participou de uma atividade no CT Parque Gigante nesta terça-feira (7), sob chuva. Nesta quarta-feira (8) e no restante da semana, segue treinando. No treino do feriado, contou com o retorno do argentino Renzo Saravia, liberado pelo departamento médico do clube após passar por uma artroscopia no joelho direito. A última partida do lateral-direito foi a vitória sobre o Fluminense, pela 16ª rodada, na metade de agosto. O Inter só volta a jogar na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Sport, em Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o jogador volta a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre e tem chances de retornar ao time titular no lugar de Heitor. Durante a semana, o grupo ainda conta com as voltas de Edenilson, após disputar a partida de quinta-feira pela seleção brasileira, e de Paolo Guerrero, já liberado pela seleção peruana por estar suspenso da próxima partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Carlos Palacios também retorna da seleção chilena, mas não disputa a próxima partida por estar suspenso.

Aguirre tem duas dúvidas que devem ser sanadas durante os próximos treinamentos. Sem os titulares Rodrigo Dourado, suspenso, e Taison, lesionado, o treinador uruguaio estuda os possíveis substitutos no time. O mais provável é que ele opte pelas entradas de Rodrigo Lindoso como primeiro homem do meio-campo. Gabriel Boschilia e Maurício disputam a vaga de Taison.

O elenco volta a treinar na manhã desta quarta-feira, no CT Parque Gigante, e permanece em Porto Alegre até sábado, quando a delegação embarca para São Paulo. No domingo, o time realiza um treinamento na capital paulista e parte para Recife para a partida de segunda-feira. O Colorado atualmente ocupa a 11ª posição e soma 23 pontos, quatro abaixo da zona de classificação para a Libertadores da próxima temporada.