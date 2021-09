Fifa lamenta suspensão de Brasil x Argentina e abre investigação

A Fifa se pronunciou nesta segunda-feira (6) sobre a suspensão do confronto entre Brasil e Argentina, no domingo (5), em São Paulo, pelas Eliminatórias, após agentes da Anvisa entrarem no gramado e interromperem a partida. A entidade que comanda o futebol mundial lamentou o ocorrido na Neo Química Arena e disse que irá analisar os relatórios oficiais do jogo para realizar uma investigação.

"A Fifa lamenta as cenas anteriores à suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que impediram milhões de torcedores de desfrutar de uma partida entre duas das mais importantes nações de futebol do mundo", disse a Fifa, em nota.

"Os primeiros relatórios oficiais da partida foram enviados à Fifa. Estas informações serão analisadas pelos órgãos disciplinares competentes e uma decisão será tomada no devido tempo", completou a entidade.

O duelo entre Brasil e Argentina foi interrompido aos seis minutos de jogo, depois que agentes da Anvisa entraram em campo para ordenar a retirada de quatro atletas argentinos que teriam descumprido normas sanitárias de quarentena ao entrarem no país.

Após a interrupção, com os jogadores argentinos já no vestiário, a Conmebol anunciou a suspensão do duelo, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.