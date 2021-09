Brasil chega a 21 ouros e já faz melhor campanha da história nas Paralimpíadas

Com as duas medalhas de ouro conquistadas nesta sexta-feira (3) nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil chegou a 21 e igualou a marca registrada em Londres 2012. Se ainda não pode dizer que estabeleceu um novo número recorde de ouros, a campanha já é a melhor da história.

Na Inglaterra, foram 21 ouros, 14 pratas e 8 bronzes (43 no total), com a sétima posição no quadro de medalhas. Em Tóquio, a dois dias do fim dos Jogos, são 21 ouros, 14 pratas e 26 bronzes (61 no total), também na sétima posição até aqui.

O recorde absoluto de medalhas é do Rio 2016, com 72. Em casa, o Brasil ficou na oitava posição do quadro geral por causa do número mais baixo de ouros. Foram 14, com 29 pratas e 29 bronzes.

Um dos ouros desta sexta-feira foi inédito, no torneio masculino de goalball, ao vencer a China. Thiago Paulino dos Santos também se sagrou campeão no arremesso do peso classes F56/F57, prova que ainda teve Marco Aurélio Borges com o bronze.

Além dessas três medalhas, foram mais quatro no décimo dia de competições das Paralimpíadas de Tóquio. Luís Carlos Cardoso ficou com a prata na canoagem velocidade, na prova de 200m do caiaque classe KL1. O nadador Wendell Belarmino levou o bronze nos 100m borboleta S11, assim como João Victor Teixeira no lançamento do disco F37 e Silvana Fernandes no taekwondo K44 até 48 kg.

A seleção feminina de vôlei sentado perdeu a semifinal para os EUA e disputará o bronze.