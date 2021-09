'Feitos nas Paralimpíadas abrem portas para mulheres', diz Carol Santiago

As cinco medalhas que Maria Carolina Santiago conquistou em Tóquio foram literalmente empilhadas ao lado de sua cama na manhã de quinta-feira (2). A nadadora brasileira, que compete nas classes para atletas com deficiência visual, havia as deixado com cuidado por ali antes de cair no sono, sem fazer barulho para não acordar a companheira de quarto na Vila Paralímpica e exausta após o fim de sua participação nos Jogos. Ao acordar, logo foi conferir e admirar o novo patrimônio mais uma vez.

Diante de um programa extenso de caídas na água, só agora ela pôde relaxar e tentar mensurar o impacto de sua campanha no Japão. Aos 36 anos, a nadadora nascida no Recife que fez sua estreia em Paralimpíadas sairá delas com a melhor performance entre todos os participantes brasileiros e um dos melhores desempenhos do evento em geral.

Foram três ouros (50m livre, 100m livre e 100m peito), uma prata (revezamento 4x100m livre misto) e um bronze (100m costas), números inéditos para uma atleta do País em uma única edição dos Jogos.

Apesar de se considerar "vidrada" em recordes e marcas, a pernambucana descobriu vários dos feitos que realizou à medida que eles aconteceram. “Hoje eu sinto o peso disso, sei o quanto foi importante cada etapa. Virou um símbolo mesmo. Nós, mulheres, ganhamos muito com isso, abriu portas para que as pessoas acreditem que é possível, que não temos nada a menos. Se tiver investimento, a gente vai chegar. As cinco medalhas servem para que uma menina olhe e veja que, se ela consegue, eu posso conseguir também", acredita.

Carol não queria repetir a experiência que teve no Mundial de Londres, em 2019. Na ocasião, medalhas e recordes a fizeram despontar no esporte paralímpico, porém ela também se viu totalmente levada por suas emoções. "Eu tinha medo, porque no Mundial senti picos de ansiedade. Se tivesse sido campeã de uma prova, me animava e me atrapalhava. Se nadava mal, tinha que me reorganizar para conseguir nadar de novo. Em Tóquio, fui batendo metas grandiosas, estava saindo o tempo todo na mídia e precisava ter controle emocional", explica.

Foi determinante para isso o trabalho com dois psicólogos: Ana Lúcia Castello, que a atende regularmente, e Fabrizio Veloso, profissional do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Carol comemora ter sido estimulada da maneira certa pela equipe. Antes do revezamento, por exemplo, no mesmo dia em que ela já tinha nadado a prova individual dos 100m, o treinador Leonardo Tomasello consultou Fabrizio e recebeu autorização para fazer algo que ele sabia que irritaria a nadadora, mas considerava primordial para que ela alcançasse suas últimas forças.

"Ele me disse para ficar tranquila, que talvez eu não conseguisse [nadar bem], mas que já estavam satisfeitos com a minha performance até ali. Eu fiquei muito indignada quando ele disse 'vai tranquila' na hora do balizamento, mas já não podia mais me comunicar com ele. Deu certo e eu consegui tirar leite de pedra", diverte-se.

A atenção aos detalhes também marcou a sua preparação para as Paralimpíadas, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia e do fato de Carol ser praticamente uma novata no esporte adaptado.

Ela nasceu com a síndrome de Morning Glory, alteração congênita na retina que reduz seu campo de visão. Praticou natação convencional por muito tempo, depois ficou anos afastada das piscinas e só migrou para o esporte paralímpico em 2018.

Após o Mundial de 2019, foi notado por sua equipe técnica que ela apresentava muitos altos e baixos nos treinamentos. A razão era hormonal. A questão foi tratada com sensibilidade, não desprezo, pelos homens que acompanham sua carreira.

Depois de um período de descanso, ela retomará os treinos já com o foco em Paris 2024. O programa de provas para a próxima edição talvez seja menor. A nadadora e seu técnico ainda vão discutir a respeito.