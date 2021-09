Cristiano Ronaldo bate recorde, e Portugal vence Irlanda de virada nas Eliminatórias

Portugal perdia para a Irlanda até os 43 minutos do segundo tempo. Mas foi aí que apareceu Cristiano Ronaldo. O craque marcou duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (1), em Algarve, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

A atuação heroica veio com direito a recorde. Cristiano Ronaldo, que havia desperdiçado um pênalti quando o jogo estava 0 a 0, chegou ao 111º gol por Portugal e se tornou o maior artilheiro de seleções, superando o iraniano Ali Daei.

A Irlanda viu a chance de vencer a sua primeira partida nas Eliminatórias escapar nos minutos finais. Após abrir o placar aos 44 minutos do primeiro, quando Egan subiu alto em cobrança de escanteio da esquerda e desviou de cabeça, o rumo do confronto mudou em apenas sete minutos.

Quem tem Cristiano Ronaldo tem chance até o fim. E o jogo de hoje foi prova disso. O atacante marcou aos 43 e 50 minutos do segundo tempo e garantiu a virada heroica para Portugal - ele marcou os gols em duas cabeçadas certeiras.

Com o resultado, Portugal mantém a liderança do Grupo A, com nove pontos - dois a mais que Sérvia, que possui um jogo a menos. A Irlanda ainda não pontuou.

Na próxima rodada, Portugal enfrenta a seleção de Azerbaijão, fora de casa, na terça-feira (7). Antes disso, os portugueses têm amistoso no sábado (4) diante do Catar. Já a Irlanda volta a campo também no sábado contra o Azerbaijão, pelas Eliminatórias.

Resultados da 4ª rodada das Eliminatórias da Europa

GRUPO A

Luxemburgo 2x1 Azerbaijão

Portugal 2x1 Irlanda

GRUPO D

Cazaquistão 2x2 Ucrânia

França 1x1 Bósnia

GRUPO F

Dinamarca 2x0 Escócia

Ilhas Faroe 0x4 Israel

Moldávia 0x2 Áustria

GRUPO G

Letônia 3x1 Gibraltar

Noruega 1x1 Holanda

Turquia 2x2 Montenegro

GRUPO H

Malta 3x0 Chipre

Rússia 0x0 Croácia

Eslovênia 1x1 Eslováquia