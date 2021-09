Abel Braga é demitido no dia do aniversário e deixa clube suíço após três meses

Chegou ao fim a passagem de Abel Braga pelo futebol suíço. O ex-técnico do Inter foi demitido do comando do Lugano nesta quinta-feira (1º), no dia em que completa 69 anos de idade. Os auxiliares Ricardo Colbachini e Leomir de Souza também deixam a equipe. A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial no site do clube.

Abel Braga foi anunciado pelo Lugano no dia 7 de junho. Desde então, foram duas vitórias e duas derrotas, com o time figurando em sexto lugar no Campeonato Suíço. A última partida do técnico à beira do gramado pelo clube foi a derrota por 3 a 2 para o Sion, no último sábado.

Esta foi a sexta passagem de Abel pelo futebol europeu. Anteriormente, o treinador comandou os portugueses Rio Ave, Famalicão, Belensenses e Vitória de Setúbal, além do Olympique de Marselha, da França. Como jogador, atuou pelo Paris Saint-Germain no início da década de 1980.

O último trabalho do técnico no Brasil foi no Inter, quando foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2020, perdendo o título na última rodada, por um ponto, para o Flamengo. Ele deixou o cargo logo após o fim da competição, dando lugar ao espanhol Miguel Ángel Ramírez, já demitido.