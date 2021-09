Tite esconde escalação do Brasilpara o duelo contra o Chile

O técnico Tite comandou o último treino da seleção brasileira nesta quarta-feira (1º), véspera do duelo com o Chile, às 22h, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, e não revelou a escalação que mandará a campo em Santiago. O treinador apenas disse que prefere "segurar" os 11 iniciais, especialmente pelas várias mudanças que terá de promover no time titular em razão da impossibilidade de contar com os jogadores que atuam na Inglaterra.

"Não quero desconversar. Quero ser sincero, como sempre tem sido a minha relação com vocês. Não vou dar a equipe que deve iniciar. Foram muitos problemas que tivemos. Resolvi segurar a escalação, treinar a equipe e estabelecer a estratégia para fazermos um grande jogo", disse.

Tite não pôde contar com nove atletas que atuam na Inglaterra e não foram liberados por seus clubes , além de Matheus Nunes, que deve defender a seleção portuguesa no futuro. A ideia é manter a base que atuou na Copa América, mas com alterações importantes, como a provável entrada do campeão olímpico Matheus Cunha no ataque.

O técnico não quis lamentar a ausência de atletas e preferiu valorizar a oportunidade que pôde dar a jogadores, como Edenílson e Hulk, que não estariam na seleção neste momento se não fosse o veto dos clubes ingleses. "Temos um grupo de 40, 50 atletas, que monitoramos constantemente. Porque são atletas de alto nível, com qualidade técnica, que estão suficientemente habilitados para vir à seleção e apresentar o seu melhor futebol", justificou.