Taison sofre lesão muscular e desfalca o Inter por três semanas

O meia-atacante Taison sofreu uma lesão muscular na coxa direita e desfalca o Inter por três semanas. O jogador tinha deixado a partida contra o Atlético-GO, no último domingo (29), alegando dores. O diagnóstico foi informado na tarde desta quarta-feira (1), pelo clube. O período estimado deve impedir sua participação nos jogos contra Sport e Fortaleza pelo Brasileiro.

Taison é um dos principais jogadores e capitão do Inter. Na atual temporada, ele disputou 17 jogos e marcou um gol. De pronto, dois jogadores são candidatos ao lugar dele: Boschilia e Mauricio. O primeiro tem sido utilizado com alguma frequência e busca melhor ritmo de jogo depois de um longo período afastado por lesão. O segundo voltou recentemente também após um quadro clínico.

O Colorado volta a campo em duas semanas, no dia 13, para encarar o Sport. Com 23 pontos, o time é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro.