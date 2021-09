Tite comanda treino com Neymar e seleção completa, mas não mostra titulares

A seleção brasileira fez nesta terça-feira (31) seu primeiro treino com todos os 24 jogadores convocados por Tite à disposição no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O zagueiro Marquinhos, o volante Gérson e o atacante Neymar, que ainda não tinham se apresentado antes das atividades de segunda, desta vez foram a campo. O técnico Tite escondeu o time titular para o jogo de quinta-feira (2), às 22h, contra o Chile.

Tite ainda dirige mais um treinamento nesta quarta (1º), às 10h30min, e na sequência concede entrevista coletiva. Há possibilidade de o técnico relevar a escalação. A delegação embarca às 16h para Santiago, palco do jogo pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar.

Edenilson No treino desta terça, o elenco foi dividido em pequenos trios sob o comando dos preparadores físicos Fábio Mahseredjian e Ricardo Rosa e depois em três grupos maiores - já na parte técnica da atividade. Um dos grupos realizou um treino leve para evitar desgaste: Marquinhos, Miranda, Lucas Veríssimo, Guilherme Arana,, Neymar e Hulk.

Já os outros dois grupos foram divididos em dois times para um enfrentamento de sete contra sete com foco em posse de bola. De um lado estiveram Daniel Alves, Casemiro, Bruno Guimarães, Claudinho, Everton Ribeiro, Vini Jr e Matheus Cunha. De outro, Danilo, Éder Militão, Alex Sandro, Gérson, Lucas Paquetá, Malcom e Gabigol. Os goleiros Éverson, Santos e Weverton trabalharam reservadamente com o preparador Taffarel.

Depois deste treino de posse de bola, os portões foram fechados. Segundo divulgado pela CBF, aconteceria na sequência um treinamento tático com movimentações e bolas paradas defensivas e dois times formados, provavelmente titular e reserva do jogo contra o Chile.