Eliminatórias: Brasil x Argentina em São Paulo não terá mais venda de ingressos

O duelo entre Brasil x Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, no próximo domingo (5), na Neo Química Arena, não terá mais venda de ingressos.

O governo de São Paulo havia autorizado a presença de 12 mil pessoas no estádio corintiano. A abertura parcial dos portões era uma iniciativa das autoridades de fazer do clássico sul-americano um evento-teste para a liberação de torcedores no futebol paulista, que desde o início da pandemia não recebe público.

Entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não conseguiu viabilizar a tempo o plano de comercialização de ingressos, assim como o protocolo para verificação de testes PCR negativos e de comprovantes de vacina dos torcedores. Apesar da ausência de público pagante, o jogo receberá cerca de 1.500 convidados.

A seleção brasileira encara a Argentina no segundo confronto da rodada tripla das Eliminatórias. Na primeira partida visita o Chile, em Santiago, e fecha a data Fifa diante do Peru, em Pernambuco.

Nove dos convocados pelo técnico Tite ainda não conseguiram a liberação de seus clubes para atuar pelas Eliminatórias Além da ausência de torcida, a seleção brasileira deverá também ter a ausência de jogadores que atuam no futebol inglês.por conta dos protocolos de quarentena a que seriam submetidos no retorno ao país após representarem suas seleções. A decisão foi apoiada pela Premier League, que não quer ver seus times desfalcados.

Quatro argentinos que jogam na Inglaterra, porém, conseguiram a liberação com suas equipes por meio de um acordo intermediado pela AFA (Associação do Futebol Argentino) e defenderão sua seleção na rodada tripla da disputa sul-americana por vagas na próxima Copa do Mundo. O goleiro Emiliano Martínez e o meia-atacante Emiliano Buendía defendem o Aston Villa (ING), e o zagueiro Cristian Romero e o meio-campista Giovani Lo Celso atuam no Tottenham (ING).